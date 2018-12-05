شكرا لقرائتكم الإسكان توضح موقف #جدة من المشاريع المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الإسكان أن هناك مشاريع قائمة في جدة وهناك مشاريع جديدة قادمة في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها عروس البحر جدة.

وردت وزارة الإسكان على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بالقول إنه يمكن الاطلاع على مشاريع الوزارة عبر الرابط التالي: هنا

وفي سياق آخر، قالت الإسكان إنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين ومن يكون راتبه 14 ألف ريال وأقل تتحمل عنه الفوائد المترتبة على 500 ألف ريال.

وأوضحت بخصوص المستفيدين محدودي الدخل ومن لا يملكون دخلاً ومستفيدي الضمان، أن هناك برنامج الإسكان التنموي خاص بهم ويتم تحويل طلبهم عليه تلقائيًا، ومن خلاله يتم الدعم بنسبة تصل إلى 100% وذلك بعد دراسة طلب وحالة كل مستفيد.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.