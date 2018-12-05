شكرا لقرائتكم #حساب_المواطن .. توقفت خدماته فكيف يستقبل الدعم ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءلت سيدة بشأن تغيير الحساب البنكي الخاص بزوجها وربطه؛ لإيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 وذلك بعد أن توقفت خدماته وحسابه البنكي الأساسي.

وأوضحت خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 ردًا على الاستفسار: في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، فيمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 ، ولا بد أن يكون رقم الحساب البنكي خاصاً باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب).

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 الجمعة الماضية عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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