شكرا لقرائتكم صور.. وافدون يبيعون في مراكز بيع المستلزمات النسائية بالدرب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في ظل غياب الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قرار التوطين، عمد بعض أصحاب مراكز بيع الملابس والمستلزمات النسائية بمحافظة الدرب التابعة لجازان إلى تشغيل عمالة أجنبية متجاهلين كل الأنظمة والقرارات التي تنص على توطين مثل هذه المحلات التي تعمل في هذا المجال.

وقال متسوقون في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنهم أتوا إلى مراكز البيع بعائلاتهم من أجل التسوق وتفاجأوا بوجود هذه العمالة الرجالية داخل المحل، على الرغم من أن المحل يتاجر في الملابس والمستلزمات النسائية ولا مكان للعمالة الرجالية أن تعمل وتدير البيع.

وأبدوا خشيتهم من تفشي هذه الظاهرة في جميع المحلات وسط إهمال الجهات المسؤولة عن قرار التوطين بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الإهمال يساعد في تنمي الظاهرة التي تعتبر تذويبًا للقرار وتجاهله.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات ومحاسبة كل من يخالف القرارات والأنظمة التي تهدف بالنفع في إيجاد فرص العمل لأبناء الوطن من الشباب والبنات.

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