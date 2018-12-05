شكرا لقرائتكم 10 صور من #جده_الان .. زادها المطر جمالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة صباح اليوم الأربعاء، أضفت جمالًا فوق جمال عروس البحر الأحمر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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