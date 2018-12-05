الان تتابع إنهاء معاناة فتاة من تشوه خُلقي دام لأكثر من 15 سنة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365- محمد السويهري:

أنهى فريق طبي متخصص بجراحة الوجة والفكين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة معاناة فتاة من تشوه خُلقي في فكيي الوجه أستمر لأكثر من خمسة عشر عاماً مما سبب لها مشاكل نفسية وإجتماعية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تم استقبال المريضة في قسم جراحة الوجة والفكين وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة التي بينت زيادة نمو الجهة اليسرى من الفكين مع إنحراف لخط المنتصف وسوء تطابق الأسنان.

حيث إجتمع الفريق الطبي بالقسم لتحليل بيانتها بشكل مفصل للتوصل لخطة علاجية محكمة ومن ثم عمل القالب الجراحي و قياس درجات العيوب عن طريق برامج معقدة.

وبعد الإنتهاء من دراسة الحالة ووضع الخطة المناسبة فقد تم إجراء العملية الجراحية وفصل الفك العلوي وتصحيح الإنحراف العمودي بمعدل 12 ملميتر وفصل الفك السفلي من داخل و خارج الفم وتصحيح انطباقه مع الفك العلوي حيث تكللت بالنجاح ولله الحمد .