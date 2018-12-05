شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الجوف»: إنقاذ 48 شخصاً.. وإيواء 4 أسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف من مِن إنقاذ 48 شخصاً وإيواء 4 أسر مكونة من 27 شخص، تم إيوائهم بالكامل تضررت منازلهم من مياه الأمطار، جاء ذلك على لسان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، الذي أوضح أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر بدخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار.

وأهاب «الضويحي» بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع ارشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أول بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

نتيجة للحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية أدت لجريان العديد من الأودية والشعاب بالمنطقة كـ ( التمريات ـ المعتدل ـ العاذر ـ سلطانه ـ شويحط ـ النويقيط ـ العوينه ـ الد لهمية).