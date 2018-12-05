شكرا لقرائتكم خبر الصحة تطلق مبادرات تطوعية صحية تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تستعد وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للمستشفيات لإطلاق 10 مبادرات صحية تهدف الى خدمة فئات مختلفة من المجتمع،وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018 وضمن مبادرة " تطوعي صحة 2 ".

وتشمل المبادرات على مبادرة " تسلم يديك " وموجهة لموظفي وموظفات الهيئة العامة للإستثمار بهدف تثقيف الزوار والموظفين بأهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة ، وكذلك توضيح المخاطر الناجمة عن عدم معرفة أهمية غسل اليدين وما تسببه من إنتقال العدوى وإنتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.

أما مبادرة " صحتنا بأيدينا " فتهدف إلى تثقيف أمهات الأطفال الملتحقين بجمعية التوحد بأهمية غسل اليدين وآلية غسل اليدين الصحيحة وكذلك المخاطر الناجمة عن عدم معرفة أهمية غسل اليدين وما تسببه من أمراض للأطفال ومخالطيهم ، بالإضافة إلى مبادرة " أنتم بركتنا " لتوعية وتثقيف نزيلات دار المسنات بهدف تثقيفهم صحياً لزيادة معرفتهن بالعديد من المشاكل الصحية التي قد تصيبهن وطرق الوقاية والتخفيف من هذه المشاكل وكيفية التعامل معها إن وجدت.

كما تشمل مبادرة " لعيونك حضرنا " بهدف عمل فحص عام لجميع أطفال المركز من ذوي الإحتياجات الخاصة والتأكد من سلامة العين والنظر وتدوين كل حالة تحتاج إلى متابعة والمساعدة في علاجها ،فيما تركز مبادرة " أنامل مبصرة " على توعية أطفال جمعية كفيف بغية التوعية المجتمعية ـ وتشجيع العمل الجماعي بين مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ، وكذلك إنشاء فرق قياديه للأعمال التطوعية .

وتسهم مبادرة " أنت أقوى " في توعية أسر الاطفال المصابين بمتلازمة داون وصعوبات التعلم وصعوبات حركيه وتهدف إلى تثقيف أسر الأطفال بأهمية دور العلاج الطبيعي ، ومبادرة " أسنانك غالية علينا " بهدف لرفع الوعي الصحي في المحافظة على الأسنان لجمعية الصم والبكم ، ومعرفة أهمية طرق العناية بالأسنان والمحافظة عليها ، بالإضافة إلى مبادرة " أنتم نورنا" لتوعيه الأطفال بمعهد النور للكفيفات الهادفة إلى عمل توعية لصحة الأسنان ونظافة اليدين.

وتقام مبادرة " صحتك في غذائك " في الهيئة العامة للإستثمار بغية توعية أفراد المجتمع بالتغذية السليمة والتحذير من السمنة ومخاطرها وارتباطها ببعض الأمراض مثل السكر وتثقيفهم من الناحية التغذوية والتعرف على الملصق الغذائي والمعلومات التي يحويها ، أما مبادرة " أنتم معانا "فتستهدف العاملات والممرضات بجمعية المعوقين بهدف التوعية بأهمية نظافة الأيدي للحد والوقاية من الأمراض خاصة المعدية ، كذلك أهمية تثقيف الممارسين الصحيين بضرورة غسل اليدين بشكل دوري لمنع إنتقال العدوى داخل المنشآت الصحية .