العدل تؤهل مصلحيها ببرامج تدريبية متقدمة ومعايير عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت وزارة العدل ممثلة بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة في المملكة برنامجا تدريبيا بعنوان «المصلح المؤهل»، يستهدف مصلحي المحاكم من خلال برنامج تدريبي متقدم يتضمن تطبيقات محاكاة لقضايا واقعية وافتراضية معززة بالنقاشات العملية، وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية ومواءمتها للنزاعات المحلية.

وعد نائب وزير العدل سعد السيف، خلال ختام الدورة وتسليمه الشهادات للمتدربين، المصالحة ركيزة أساسية ووسيلة مساندة لفض النزاعات وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن لها دورا اجتماعيا مهما نحو الحفاظ على كيان الأسرة الواحدة، ولما للصلح من بعد وأثر على الحد من تدفق القضايا والدعاوى إلى الدوائر القضائية وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

وقال مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس رائد المنصور إن سلسلة الدورات التدريبية للمصلحين في المحاكم تمتاز بكونها ورشا تدريبية تركز على الجانب التطبيقي من خلال تطبيقات المحاكاة للقضايا الفعلية والافتراضية والمناقشات التفاعلية لتعزيز مهارات الصلح للمتدربين، وفق أفضل الممارسات العالمية ومن مدربين عالميين متخصصين في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين.

وأضاف أن الدورة انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في الخبر واستمرت ثمانية أيام، وذلك ضمن برنامج المصلح المؤهل بمرحلته الثانية وفق الخطة والمسار المنهجي لتفعيل منظومة المصالحة والوساطة في المملكة وتعزيزها، وهو أحد البرامج التي ينفذها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، ممثلا بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة بالمملكة، مبينا أن التدريب يكون طبقا لأفضل الممارسات العالمية وبالشراكة مع مكاتب الوساطة الأمريكية والأوروبية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين.

برنامج المصلح المؤهل