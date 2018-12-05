تفعيل الخدمة المنزلية للكبار وذوي الاحتياجات بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام بدأت بلدية وسط الدمام تنفيذ مبادرة «الخدمة المنزلية»، لتقديم الخدمة البلدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم دون الحاجة الحضورية لمقر البلدية. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أنه تم تخصيص أرقام هواتف، لحجز موعد لإنهاء جميع الخدمات البلدية التي يحتاجها كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يصل الموظف إليه، ويقدم له المساعدة والخدمة وإنجاز معاملته.



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