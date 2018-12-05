الدفاع المدني: نظام تطوع الكتروني يحافظ على الأرواح والممتلكات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن المملكة ماضية نحو تحقيق هدف المليون متطوع الذي وضعته رؤية 2030 عبر نظام الكتروني يساهم في سلامة الأرواح والممتلكات، وأشار إلى اهتمام المملكة الكبير بنشر ثقافة التطوع في المجتمع، مبينا أن احتفال الدفاع المدني باليوم العالمي للتطوع هذا العام، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، هو أحد مظاهر هذا الاهتمام، ويتواكب مع الرؤية التي تطمح إلى تطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.

وأوضح أن الاحتفال الذي يقام تحت شعار «معا نتطوع.. لرؤية طموحة»، يهدف إلى تعميق ثقافة التطوع في المجتمع، وتشجيع مؤسسات العمل التطوعي على تعزيز الشراكات من خلال إسهاماتها في هذا النشاط، وحث المواطنين على الانخراط في أنشطة التطوع المختلفة بما يسهم في التنمية المستدامة، ولفت إلى تكريم المتطوعين أفرادا وفرق تطوعية في كل المناطق، وفاء لهم لمساهماتهم الفاعلة، مؤكدا أن هذه المساهمات التطوعية تصب في قناة خدمة المجتمع ودعم جهود الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية، مشيدا بدور الفتاة السعودية البارز في العمل التطوعي مع الدفاع المدني أثناء الحج.

دور المتطوعين في الحج:

1485 متطوعا ومتطوعة تواجدوا بالمشاعر

142,560 ساعة تطوعية

178,220حاجا وحاجة قاموا بخدمتهم