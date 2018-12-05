شكرا لقرائتكم خبر التجهيزات المدرسية النسائية تدشن مبادراتها الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

طرحت وزارة التعليم مجموعة من المبادرات وأوراق العمل خلال «اللقاء الالكتروني» الثالث الذي عقدته إدارات التجهيزات النسائية بمناطق ومحافظات المملكة أمس.

واشتمل اللقاء على ورقة عمل عن واقع تطبيق إدارة المعرفة للدكتورة عبير العقباوي من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية. وقدمت منطقة مكة المكرمة والمجمعة مبادرات لزيادة النمو المعرفي والتقني، في حين قدمت عسير وخميس مشيط والباحة ورقة عمل عن شراكات مجتمعية وتجارب رائدة.

وأشار مدير عام التجهيزات المدرسية الدكتور أحمد الدندني في الافتتاح على تعزيز كفاءة القائمين على التجهيزات بما يضمن جودة الأداء، وتحسين المخرجات التعليمية التي تسعى قيادات التعليم دائما إلى تطويرها بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة، مؤكدا على أهمية المبادرة في طرح الرؤى والبرامج التي تخدم العمل وتضيف للميدان التعليمي، باعتبار أن كل مشاركة في اللقاء هي قائدة ميدانية، ولديها القدرة على صناعة الفرق، وتقديم خبراتها المتراكمة كمحاضن مثمرة لتحقيق الأهداف التي نسعى للوصول إليها.

وذكرت مديرة الإدارة النسائية حصة الرديني أن اللقاء يأتي في وقت نحن فيه أمام مساحة مفتوحة للإبداع والتميز، تحكمها المبادرات التي هي بمثابة الأرض الخصبة لبلورة أفكارنا ومنتجاتنا التعليمية التي ستنعكس إيجابا على أبنائنا وبناتنا في ظل الثورة المعلوماتية التي تأطرت برؤية المملكة الثاقبة، مما يجعلنا أمام حقيقة واضحة لن نصل إليها إلا بالشواهد والأدلة التي يحكمها عملنا، وما نقدمه على أرض الواقع لخدمة العملية التعليمية من خلال المعطيات التي بين يدينا.

وشهد اللقاء مداخلات ومجموعة من التوصيات التطويرية التي تهدف لتجويد العمل في إدارة التجهيزات المدرسية وزيادة فاعليتها.