رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة الرياض إلى الثانية عشرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة تلقى زامل بن مناحي المصارير رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة منطقة الرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة الترقية إلى المرتبة الثانية عشرة. ورفع المصارير الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن تكون دعماً لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن. تتقدم "سبق" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. ]]>

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