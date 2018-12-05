"واتساب" تحذّر: خدعة عمرها عامان تشكّل التهديد الأخطر على هاتفك

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أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، تحذيراً جديداً مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.
وأشار "واتساب"؛ وفقاً لما نقله موقع "سوفتونيك" التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديداً عام 2016.
ويتمثل هذا الخطر، في طرح نسخة "مزيفة" من "واتساب"، يطلق عليها "واتساب الذهبي"، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.
ولكن "واتساب" حذّرت من أنه بمجرد تحميل التحديث "المزيف"؛ فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قِبَل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.
وانتشرت مجدداً رسالة فيديو بعنوان "مارتينيللي"، والتي تقدم لمستخدمي "واتساب" رسالة دعائية لتطبيق "واتساب الذهبي" والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط "واتساب الذهبي" يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.
وقالت "واتساب": إن أي فيديوهات أو تطبيقات يُطلب منك تحميلها يدوياً عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لهاتفك.
"واتساب" تحذّر: خدعة عمرها عامان تشكّل التهديد الأخطر على هاتفكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، تحذيراً جديداً مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.
وأشار "واتساب"؛ وفقاً لما نقله موقع "سوفتونيك" التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديداً عام 2016.
ويتمثل هذا الخطر، في طرح نسخة "مزيفة" من "واتساب"، يطلق عليها "واتساب الذهبي"، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.
ولكن "واتساب" حذّرت من أنه بمجرد تحميل التحديث "المزيف"؛ فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قِبَل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.
وانتشرت مجدداً رسالة فيديو بعنوان "مارتينيللي"، والتي تقدم لمستخدمي "واتساب" رسالة دعائية لتطبيق "واتساب الذهبي" والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط "واتساب الذهبي" يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.
وقالت "واتساب": إن أي فيديوهات أو تطبيقات يُطلب منك تحميلها يدوياً عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لهاتفك.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
10:44 AM
التطبيق يوجّه نصيحة لكل مستخدميه بضرورة اتباع تلك الخطوات
أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، تحذيراً جديداً مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.
وأشار "واتساب"؛ وفقاً لما نقله موقع "سوفتونيك" التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديداً عام 2016.
ويتمثل هذا الخطر، في طرح نسخة "مزيفة" من "واتساب"، يطلق عليها "واتساب الذهبي"، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.
ولكن "واتساب" حذّرت من أنه بمجرد تحميل التحديث "المزيف"؛ فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قِبَل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.
وانتشرت مجدداً رسالة فيديو بعنوان "مارتينيللي"، والتي تقدم لمستخدمي "واتساب" رسالة دعائية لتطبيق "واتساب الذهبي" والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط "واتساب الذهبي" يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.
وقالت "واتساب": إن أي فيديوهات أو تطبيقات يُطلب منك تحميلها يدوياً عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لهاتفك.
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المصدر : الخليج 365
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