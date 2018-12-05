أمير الباحة يستقبل مديرة الشؤون السياسية للقنصلية الأمريكية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين وبآفاق التعاون في مختلف المجالات

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ بمكتبه في الإمارة أمس، مديرة الشؤون السياسية لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بجدة ماريا ماتي كودجو؛ التي تزور المنطقة حالياً.

في بداية الاستقبال رحب أمير المنطقة بالسيدة كودجو؛ مشيداً بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها، عبّرت السيدة كودجو؛ عن بالغ سعادتها وسرورها بزيارة منطقة الباحة، وما لمسته من معالم التطور والبناء في المنطقة، وما تتميّز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوّع تضاريسي جميل؛ مقدمةً شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الباحة، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.