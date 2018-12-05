أمطار الجوف.. إنقاذ ٤٨ شخصاً وإيواء ٤ أسر

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أسفرت الحالة المطرية التي شهدتها منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية، عن احتجاز ٤٨ شخصاً وتضرر منازل ٤ أسر، وأدت الأمطار لجريان العديد من الأودية والشعاب بالمنطقة كـ(التمريات، المعتدل، العاذر، سلطانة، شويحط، النويقيط، العوينة، الدلهمية).
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي قائلاً: إن فِرَق الدفاع المدني تمكّنت من إنقاذ ٤٨ شخصاً، وإيواء ٤ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تم إيواؤهم بالكامل، وتضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار "الضويحي" إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل، واحتجاز مركبات، وحوادث كهربائية، وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار.
كما أهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
أمطار الجوف.. إنقاذ ٤٨ شخصاً وإيواء ٤ أسرفهد الغبيوي الخليج 365 2018-12-05
أسفرت الحالة المطرية التي شهدتها منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية، عن احتجاز ٤٨ شخصاً وتضرر منازل ٤ أسر، وأدت الأمطار لجريان العديد من الأودية والشعاب بالمنطقة كـ(التمريات، المعتدل، العاذر، سلطانة، شويحط، النويقيط، العوينة، الدلهمية).
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي قائلاً: إن فِرَق الدفاع المدني تمكّنت من إنقاذ ٤٨ شخصاً، وإيواء ٤ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تم إيواؤهم بالكامل، وتضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار "الضويحي" إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل، واحتجاز مركبات، وحوادث كهربائية، وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار.
كما أهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
10:12 AM
أدت لجريان ٨ أودية وسقوط أسقف بعض المنازل
أسفرت الحالة المطرية التي شهدتها منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الساعات الماضية، عن احتجاز ٤٨ شخصاً وتضرر منازل ٤ أسر، وأدت الأمطار لجريان العديد من الأودية والشعاب بالمنطقة كـ(التمريات، المعتدل، العاذر، سلطانة، شويحط، النويقيط، العوينة، الدلهمية).
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي قائلاً: إن فِرَق الدفاع المدني تمكّنت من إنقاذ ٤٨ شخصاً، وإيواء ٤ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تم إيواؤهم بالكامل، وتضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار "الضويحي" إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل، واحتجاز مركبات، وحوادث كهربائية، وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار.
كما أهاب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
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المصدر : الخليج 365
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