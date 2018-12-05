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انت الان تتابع غداً.. "فيصل بن بندر" يرعى انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحت رعاية وحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة عدد من الأمراء وملاك الخيل، تحتضن العاصمة الرياض غداً الخميس، انطلاق النسخة الأولى لبطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة، والتي تقام على أرض مربط العرب في المزاحمية غرب مدينة الرياض.
وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 233 رأساً من الخيل العربية، ويشارك بها طاقم تحكيم سعودي بإشراف هيئة الترفية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ بينها وزارة الزراعة، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل، ومحافظة ضرما، والهلال الأحمر، والدفاع المدني، وبرعاية إعلامية من "الخليج 365".
يبدأ اليوم الأول للبطولة بالافتتاح وعرض للفعاليات المصاحبة، وتجهيز المشاركين لليوم الثاني الذي سيشهد بداية انطلاق السباقات وعروض الخيل مع عدد من الفعاليات المصاحبة للمشاركين والحضور؛ فيما يشرف أمير منطقة الرياض يوم الختام السبت المقبل لحضور العرض النهائي وتسليم الجوائز للفائزين وتكريم الجهات المشاركة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة بينها معرض للفنون التشكيلية، وملتقى للأسر المنتجة وعروض الفنون الشعبية، وعروض فرسان الخيل ومتحف السيارات الكلاسيكية ومهرجان الطفل الصغير وعربات الفود ترك.
غداً.. "فيصل بن بندر" يرعى انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
تحت رعاية وحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة عدد من الأمراء وملاك الخيل، تحتضن العاصمة الرياض غداً الخميس، انطلاق النسخة الأولى لبطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة، والتي تقام على أرض مربط العرب في المزاحمية غرب مدينة الرياض.
وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 233 رأساً من الخيل العربية، ويشارك بها طاقم تحكيم سعودي بإشراف هيئة الترفية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ بينها وزارة الزراعة، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل، ومحافظة ضرما، والهلال الأحمر، والدفاع المدني، وبرعاية إعلامية من "الخليج 365".
يبدأ اليوم الأول للبطولة بالافتتاح وعرض للفعاليات المصاحبة، وتجهيز المشاركين لليوم الثاني الذي سيشهد بداية انطلاق السباقات وعروض الخيل مع عدد من الفعاليات المصاحبة للمشاركين والحضور؛ فيما يشرف أمير منطقة الرياض يوم الختام السبت المقبل لحضور العرض النهائي وتسليم الجوائز للفائزين وتكريم الجهات المشاركة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة بينها معرض للفنون التشكيلية، وملتقى للأسر المنتجة وعروض الفنون الشعبية، وعروض فرسان الخيل ومتحف السيارات الكلاسيكية ومهرجان الطفل الصغير وعربات الفود ترك.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
10:04 AM
"الخليج 365" راعٍ إعلامي.. فعاليات منوعة تستمر 3 أيام بمشاركة 233 رأساً من الخيول
تحت رعاية وحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة عدد من الأمراء وملاك الخيل، تحتضن العاصمة الرياض غداً الخميس، انطلاق النسخة الأولى لبطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة، والتي تقام على أرض مربط العرب في المزاحمية غرب مدينة الرياض.
وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 233 رأساً من الخيل العربية، ويشارك بها طاقم تحكيم سعودي بإشراف هيئة الترفية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ بينها وزارة الزراعة، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل، ومحافظة ضرما، والهلال الأحمر، والدفاع المدني، وبرعاية إعلامية من "الخليج 365".
يبدأ اليوم الأول للبطولة بالافتتاح وعرض للفعاليات المصاحبة، وتجهيز المشاركين لليوم الثاني الذي سيشهد بداية انطلاق السباقات وعروض الخيل مع عدد من الفعاليات المصاحبة للمشاركين والحضور؛ فيما يشرف أمير منطقة الرياض يوم الختام السبت المقبل لحضور العرض النهائي وتسليم الجوائز للفائزين وتكريم الجهات المشاركة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة بينها معرض للفنون التشكيلية، وملتقى للأسر المنتجة وعروض الفنون الشعبية، وعروض فرسان الخيل ومتحف السيارات الكلاسيكية ومهرجان الطفل الصغير وعربات الفود ترك.
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المصدر : الخليج 365
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