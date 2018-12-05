غداً.. "أبو النور" يروي لشباب مكة قصته مع مشروع "تعظيم البلد الحرام"

محمد بن مسعود - الدمام - في لقاء تستضيفه الغرفة التجارية برعاية إعلامية من "الخليج 365" ودعم "هيئة الرياضة

يحل المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام والمشرف العلمي لقناة "مكة"، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، غداً الخميس، ضيفاً في منصة "لقاء الخميس" للناجحين؛ لحكاية قصته في خدمة مكة وزوارها منذ نعومة أظفاره، ودوره في تنشيط الأعمال التطوعية وضخها عبر شرايين وعروق المنطقة، برعاية إعلامية من "الخليج 365".

وعلى مسرح الغرفة التجارية بمكة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الغد سيسلط الضيف الضوء على مشروع "تعظيم البلد الحرام"، وجوانب أخرى من شأنها بث ثقافة العطاء في أرواح الشباب.

وعَمِل الدكتور"أبو النور" أستاذاً بجامعة أم القرى، ومشرفاً عاماً على مشروع تعظيم البلد الحرام، وأيضاً المشرف العلمي لقناة "مكة"، وكذلك عضو المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وشارك في عدة ملتقيات دعوية داخل المملكة وخارجها.

كما عمل عضو لجنة معالجة الفكر الإرهابي المكونة بقرار أمير منطقة مكة المكرمة، وعضو مجلس إدارة مشروع "مكة بلا جريمة"، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بعسفان.

ويحمل "أبو النور" مؤهل الماجستير في رسالته المعنونة بـ"مشكاة الأنوار في فضائل النبي المختار وشمائله صلى الله عليه وسلم"، وشهادة الدكتوراه في "الآداب الشرعية والمنح المرعية".

يشار إلى أن "لقاء الخميس" للرموز والناجحين والموهوبين؛ يحظى برعاية رسمية من الهيئة العامة للرياضة، ورعاية إعلامية دائمة من "الخليج 365".