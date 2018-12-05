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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى زامل بن مناحي المصارير رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة منطقة الرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة الترقية إلى المرتبة الثانية عشرة. ورفع المصارير الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن تكون دعماً لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن. تتقدم "الخليج 365" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة الرياض إلى الثانية عشرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05 تلقى زامل بن مناحي المصارير رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة منطقة الرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة الترقية إلى المرتبة الثانية عشرة. ورفع المصارير الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن تكون دعماً لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن. تتقدم "الخليج 365" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. 05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440 09:32 AM تلقى زامل بن مناحي المصارير رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة منطقة الرياض، التهاني والتبريكات بمناسبة الترقية إلى المرتبة الثانية عشرة. ورفع المصارير الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه على هذه الثقة؛ داعياً الله أن تكون دعماً لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن. تتقدم "الخليج 365" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، رئيس ديوان "الأخوياء" بإمارة الرياض إلى الثانية عشرة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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