شاهد.. أمطار غزيرة على "بحرة" تسيل الشعاب والأودية

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شهدت محافظة بحرة، صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها عدد من الشعاب والأودية.
وشملت الأمطار كل الأحياء السكنية التابعة للمحافظة؛ مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه على الطرق.
تجولت "الخليج 365" في الأمطار، ورصدت بالصور والفيديو، ارتفاع منسوب المياه على امتداد الطرق بداخل عدد من الأحياء السكنية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة بحرة، المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
شاهد.. أمطار غزيرة على "بحرة" تسيل الشعاب والأوديةمتعب البقمي الخليج 365 2018-12-05
شهدت محافظة بحرة، صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها عدد من الشعاب والأودية.
وشملت الأمطار كل الأحياء السكنية التابعة للمحافظة؛ مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه على الطرق.
تجولت "الخليج 365" في الأمطار، ورصدت بالصور والفيديو، ارتفاع منسوب المياه على امتداد الطرق بداخل عدد من الأحياء السكنية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة بحرة، المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
09:31 AM
"الدفاع المدني" دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
شهدت محافظة بحرة، صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها عدد من الشعاب والأودية.
وشملت الأمطار كل الأحياء السكنية التابعة للمحافظة؛ مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه على الطرق.
تجولت "الخليج 365" في الأمطار، ورصدت بالصور والفيديو، ارتفاع منسوب المياه على امتداد الطرق بداخل عدد من الأحياء السكنية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة بحرة، المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
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المصدر : الخليج 365
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