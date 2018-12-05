حالة التقلبات الجوية تتواصل و"الأرصاد" تنبّه 7 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مناخية مختلفة تتواصل إلى أوقات متفاوتة اليوم وغداً

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تتعرّض لها معظم مناطق المملكة؛ حيث أصدرت الهيئة وعبر مركز الإنذار المبكر حتى تاريخه 7 تنبيهات لـ 7 مناطق من حالات مناخية مختلفة تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم وبعضها يستمر للغد.

تفصيلاً، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً لمنطقة الرياض من حالة نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية، كما تتكوّن السحب الممطرة، وذلك في حالة تبدأ التاسعة صباحاً وتستمر لـ 10 مساء الغد، كما صدر تنبيه من حالة أمطار رعدية تصحب برياح سطحية نشطة بمنطقة القصيم تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر للثالثة من صباح الغد، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع.

وصدر تنبيه متقدم لمنطقة حائل لحالة استمرار الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة بدأت الثامنة والنصف صباح اليوم وتستمر للثامنة مساءً.

وفي منطقة عسير، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة تشمل المجاردة وبارق ومحايل وتبدأ 12 ظهراً وتنتهي الثامنة مساء اليوم، أما المنطقة الشرقية فصدر لها تنبيه يشمل الحفر والقيصومة من نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، في حالة تبدأ 10 صباحاً وتنتهي الثالثة من صباح الغد.

وصدر أيضاً تنبيه متقدم لمنطقة الباحة من حالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة وتشمل المخواة وقلوة وحجرة، وتبدأ العاشرة صباحاً وتنتهي الثامنة مساءً، كما صدر تنبيه لجازان من حالة سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية تشمل أحد المسارحة والخوبة والطوال وفيفاء والعارضة والعيدابي وهروب وتبدأ 12 ظهراً وتنتهي السابعة من مساء اليوم.