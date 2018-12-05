ضمن اليوم العالمي للتطوع.. مستشفى الأسنان بـ"سعود الطبية" يطلق حملته التوعوية بـ49 مبادرة

محمد بن مسعود - الدمام - يطلق مستشفى طب الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأربعاء، حملةً تطوعيةً ضمن اليوم العالمي للتطوع برعاية المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي.

وتشمل الحملة التي تأتي ضمن 49 مبادرة تطلقها المدينة، مبادرة الاتصال الطبي الاستشاري عن بُعد لأطباء الأسنان؛ لمناقشة الحالات المتقدمة في المناطق الطرفية، ومبادرة حماية أسنان الرياضيين والوقاية من الإصابات الرياضية للفم والأسنان، بجانب مبادرة "طبتم" للمرضى المنومين ومبادرة فحوصات وقائية وتوعية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة توعوية في علاج العصب، ومبادرة فحوصات وقائية لأطفال التوحد.

يشار إلى أن المدينة ستطلق اليوم المبادرات تحت شعار "تطوعي صحة" في مختلف أنحاء العاصمة، بمشاركة 700 متطوع، تهدف إلى إشراك العاملين والمتطوعين في خدمة المجتمع، وترسيخ مفهوم التطوع في المنشأة الصحية.

وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بالمدينة الطبية خالد العوفي، أن 19 قسماً بالمدينة الطبية سيشاركون في تلك المبادرات التطوعية؛ حيث تأتي إيماناً من الإدارة التنفيذية بالمدينة بأهمية التطوع في القطاع الصحي؛ لما له من أهمية كبيرة في نفوس المراجعين والمرضى.

وأكد العوفي أن المبادرات التطوعية للمدينة تهدف بشكل مباشر إلى المشاركة في البرامج التوعوية والخدمات الصحية، التي تأتي من منطلق أهمية تطوير مجال العمل التطوعي، وهو الجانب الذي لم تغفل عنه رؤية المملكة 2030؛ وأن اهتمامها به دليل على دوره في التنمية الشاملة ونهضة المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية، وإكسابهم روح المبادرة وحب الخير للغير.

وأشار العوفي إلى أن المدينة تعدّت محيطها الجغرافي في 26 مبادرة تطوعية؛ بهدف إيصال رسائلها التوعوية لمختلف فئات المجتمع في أماكن تجمعاتهم، بالإضافة إلى 20 مبادرة تطوعية داخل أسوار المدينة الطبية لتقديم تلك الخدمات للمرضى والمراجعين والزوار.