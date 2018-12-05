شكرا لقرائتكم صور.. هكذا بدت أجواء جدة بعد أمطار الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة صباح اليوم الأربعاء.

وشدد المركز الوطني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وبينت صور أجواء بعض مناطق جدة بعد الأمطار التي هطلت صباحاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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