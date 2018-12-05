شكرا لقرائتكم الفوزان يوضح دعاء المطر إذا كثر وخيف من الضرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، ليتصاعد دعاء المطر من الأفواه بأن يكون هطول خير وبركة على المملكة.

وأعاد البعض تداول ما قاله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عموم المسلمين بأنه إذا كثرت الأمطار وخيف من الضرر أن يدعو المسلم ربه دعاء المطر فيقول: “اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر”.

ولفت الشيخ الفوزان إلى أن من هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى دعاء المطر القول: “مُطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيباً نافعاً”.

في سياق متصل، هناك دعاء المطر الشديد وعند الخوف، وهو “اللهمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللهمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأودية، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”.

وأيضاً دعاء المطر عن النزول: “مُطرنا بفضل الله ورحمته”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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