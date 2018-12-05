شكرا لقرائتكم أربعاء غير مستقر.. أمطار على 11 منطقة مع غبار وضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تشمل السواحل منها.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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