الان تتابع قائد مدرسة بالطائف يساعد طلابه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: في بادرة جميلة قام قائد مدرسة زيد بن ثابت الإبتدائية بالحرس الوطني الإستاذ عايض العتيبي بإستقطاع جزء من وقته لأبناءه الطلاب الذين لديهم ضعف في القراءة والكتابة ونطق الحروف. وبحسب التفاصيل فقد قام المدير بتدريسهم في غرفة المصادر في بادرة تؤكد بإن الميدان التربوي يزخر بمثل هذا القائد التربوي.

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