الان تتابع وظائف في جامعة الأمير فهد بن سلطان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبوك- الخليج 365:

أعلنت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة. وقالت أن الوظائف المتاحة لديها تفاصيلها كالأتي:

عميد كلية الهندسة

– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات و

– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.

عميد كلية الحاسب الآلي

– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات

– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.

عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية:

– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات

– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.

عميد كلية إدارة الأعمال:

– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات

– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.

وظائف أعضاء هيئة تدريس:

– تخصص (مدني، كهرباء، ميكانيك، هندسة حاسب علوم حاسب، كيمياء، فيزياء، رياضيات، لغة انجليزية، إدارة أعمال).

– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين بنفس التخصص.

مدير مكتبة:

– حاصل على درجة الماجستير تخصص مكتبات.

– خبرة لا تقل عن سنتين بنفس التخصص.

وعلى جميع المتقدمين للوظائف إجادة اللغة الإنجليزية (محادث وكتابه) وسيتم التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :[email protected].