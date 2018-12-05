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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: من المحتمل أن تتأثر أغلب أجزاء المحافظة بالحالة بيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على محافظة جدة. وقالت الهيئة الحالة الآن كما تظهر على رادار #جدة تبيّن استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على شمالها، ومن المحتمل أن تتأثر أغلب أجزاء محافظة جدة بالحالة. "الأرصاد" عن طقس جدة: استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05 بيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على محافظة جدة. وقالت الهيئة الحالة الآن كما تظهر على رادار #جدة تبيّن استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على شمالها، ومن المحتمل أن تتأثر أغلب أجزاء محافظة جدة بالحالة. 05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440 08:18 AM قالت: من المحتمل أن تتأثر أغلب أجزاء المحافظة بالحالة قالت: من المحتمل أن تتأثر أغلب أجزاء المحافظة بالحالة بيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على محافظة جدة. وقالت الهيئة الحالة الآن كما تظهر على رادار #جدة تبيّن استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على شمالها، ومن المحتمل أن تتأثر أغلب أجزاء محافظة جدة بالحالة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الأرصاد" عن طقس جدة: استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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