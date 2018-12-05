- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة، كذلك على أجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل السواحل منها.. في حين يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-05
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة، كذلك على أجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل السواحل منها.. في حين يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
08:12 AM
سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات .. وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة، كذلك على أجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل السواحل منها.. في حين يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .