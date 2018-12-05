"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات .. وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها خاصة، كذلك على أجزاء من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تشمل السواحل منها.. في حين يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.