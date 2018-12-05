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انت الان تتابع دراسة جديدة: الثوم يتفوق على 35 نوعاً من الزيوت بعلاج مرض خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يُعتقد أن للثوم فوائد كثيرة بالنسبة لصحة الإنسان، تضاف إليها فائدة جديدة في مواجهة مرض خطير توصل إليه العلماء مؤخراً.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بحثاً طبياً حديثاً كشف عن فائدة الثوم في علاج مرض "لايم"، الذي يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظائف الجسم والجهاز العصبي خصوصاً.
وبحسب الصحيفة؛ فإن باحثين من جامعة جون هوبكينز، أكدوا أن الزيوت المستخلصة من عدة مواد نباتية تستطيع قتل البكتيريا المسببة لعدوى المرض.
وأجرى الباحثون اختبارات على 35 نوعاً من الزيوت؛ من أجل قياس قدرتها على قتل بكتيريا "بورييليا بوغردوفيري" المسؤولة عن داء "لايم"، وسجل زيت الثوم نجاحاً كبيراً.
وينجم مرض لايم إثر الإصابة بعدوى بكيترية ينقلها طفيل يُعرف باسم "قراد الأيل" (من نوع العنكبيات)، أثناء تغذيته على دم الإنسان.
ومرض "لايم" أكثر انتشاراً في شمال أمريكا وأوروبا؛ خاصة في المناطق البرية العشبية، ويشعر المصابون في مراحل المرض الأولى بأعراض مثل الصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وضعف العضلات؛ فضلاً عن آلام في مختلف مناطق الجسم.
وجرى استخدام الثوم كمضاد للبكتيريا على مر التاريخ، وكان دواءً معروفاً لدى الحضارة الصينية القديمة، كما وصف العالم الفرنسي الشهير لويس باستور فوائده الطبية عام 1858.
دراسة جديدة: الثوم يتفوق على 35 نوعاً من الزيوت بعلاج مرض خطيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
يُعتقد أن للثوم فوائد كثيرة بالنسبة لصحة الإنسان، تضاف إليها فائدة جديدة في مواجهة مرض خطير توصل إليه العلماء مؤخراً.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بحثاً طبياً حديثاً كشف عن فائدة الثوم في علاج مرض "لايم"، الذي يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظائف الجسم والجهاز العصبي خصوصاً.
وبحسب الصحيفة؛ فإن باحثين من جامعة جون هوبكينز، أكدوا أن الزيوت المستخلصة من عدة مواد نباتية تستطيع قتل البكتيريا المسببة لعدوى المرض.
وأجرى الباحثون اختبارات على 35 نوعاً من الزيوت؛ من أجل قياس قدرتها على قتل بكتيريا "بورييليا بوغردوفيري" المسؤولة عن داء "لايم"، وسجل زيت الثوم نجاحاً كبيراً.
وينجم مرض لايم إثر الإصابة بعدوى بكيترية ينقلها طفيل يُعرف باسم "قراد الأيل" (من نوع العنكبيات)، أثناء تغذيته على دم الإنسان.
ومرض "لايم" أكثر انتشاراً في شمال أمريكا وأوروبا؛ خاصة في المناطق البرية العشبية، ويشعر المصابون في مراحل المرض الأولى بأعراض مثل الصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وضعف العضلات؛ فضلاً عن آلام في مختلف مناطق الجسم.
وجرى استخدام الثوم كمضاد للبكتيريا على مر التاريخ، وكان دواءً معروفاً لدى الحضارة الصينية القديمة، كما وصف العالم الفرنسي الشهير لويس باستور فوائده الطبية عام 1858.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
08:22 AM
يقتل البكتيريا الضارة
يُعتقد أن للثوم فوائد كثيرة بالنسبة لصحة الإنسان، تضاف إليها فائدة جديدة في مواجهة مرض خطير توصل إليه العلماء مؤخراً.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بحثاً طبياً حديثاً كشف عن فائدة الثوم في علاج مرض "لايم"، الذي يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظائف الجسم والجهاز العصبي خصوصاً.
وبحسب الصحيفة؛ فإن باحثين من جامعة جون هوبكينز، أكدوا أن الزيوت المستخلصة من عدة مواد نباتية تستطيع قتل البكتيريا المسببة لعدوى المرض.
وأجرى الباحثون اختبارات على 35 نوعاً من الزيوت؛ من أجل قياس قدرتها على قتل بكتيريا "بورييليا بوغردوفيري" المسؤولة عن داء "لايم"، وسجل زيت الثوم نجاحاً كبيراً.
وينجم مرض لايم إثر الإصابة بعدوى بكيترية ينقلها طفيل يُعرف باسم "قراد الأيل" (من نوع العنكبيات)، أثناء تغذيته على دم الإنسان.
ومرض "لايم" أكثر انتشاراً في شمال أمريكا وأوروبا؛ خاصة في المناطق البرية العشبية، ويشعر المصابون في مراحل المرض الأولى بأعراض مثل الصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وضعف العضلات؛ فضلاً عن آلام في مختلف مناطق الجسم.
وجرى استخدام الثوم كمضاد للبكتيريا على مر التاريخ، وكان دواءً معروفاً لدى الحضارة الصينية القديمة، كما وصف العالم الفرنسي الشهير لويس باستور فوائده الطبية عام 1858.
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المصدر : الخليج 365
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