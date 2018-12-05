الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه وأفرعها علماً ان الوظائف يتم تحديثها بأستمرار طول فترة التسجيل لذا يرجى متابعة طلبات الوظائف بأستمرار لمعرفة الوظائف المستحدثه.

ومن الشروط العامة : أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx