شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي بوفاة الرئيس بوش الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأميركي في وفاة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.
وقد عبر الرئيس الأسبق بوش عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.
وتوفي بوش الأسبوع الماضي عن عمر 94 عاماً بعد حياة حافلة في الخدمة كبطل من أبطال الحرب العالمية الثانية ومدير للمخابرات المركزية الأميركية ورئيس في وقت الحرب.
وأمر الرئيس دونالد ترمب أجهزة الحكومة الاتحادية بعدم العمل، الأربعاء، تزامناً مع مراسم الجنازة الرسمية التي ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي بوفاة الرئيس بوش الأب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .