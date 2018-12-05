السعودية | خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي بوفاة الرئيس بوش الأب

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي بوفاة الرئيس بوش الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأميركي في وفاة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

وقد عبر الرئيس الأسبق بوش عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.

وتوفي بوش الأسبوع الماضي عن عمر 94 عاماً بعد حياة حافلة في الخدمة كبطل من أبطال الحرب العالمية الثانية ومدير للمخابرات المركزية الأميركية ورئيس في وقت الحرب.

وأمر الرئيس دونالد ترمب أجهزة الحكومة الاتحادية بعدم العمل، الأربعاء، تزامناً مع مراسم الجنازة الرسمية التي ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية.