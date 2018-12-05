شكرا لقرائتكم خبر عن 3645 تربوياً يتابعون انضباط طلاب مكة في «الأسبوع الميت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

يستعد نحو 3645 تربويا وتربوية من المشرفين وقادة المدارس والمرشدين في تعليم منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ خطة الإدارة في تحقيق الانضباط المدرسي في ما يعرف بـ«الأسبوع الميت»، الذي يسبق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، لأكثر من 1600 مدرسة، بعد أن أنهت الإدارة استعداداتها لتعزيز الانضباط المدرسي، ووجهت جميع المدارس باستمرار تطبيق خطة تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات، منها تفعيل برنامج الإشراف اليومي على الحضور والانصراف في الأسبوع المستهدف.

ودعا المدير العام للتعليم محمد الحارثي جميع المدارس إلى تنفيذ خطة تعزيز الانضباط، ومتابعة تنفيذها، وتحقيق انضباط الطلاب والطالبات، مع أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة للغياب، مشيرا إلى أن الإدارة قد سخرت جميع إمكاناتها لمتابعة خطة الزيارات الإشرافية لتقويم تطبيق خطط تعزيز الانضباط، والتقيد بتنفيذ تعليمات خطة تعزيز الانضباط، والإشراف المباشر، ومتابعة ممارسة قادة وقائدات المدارس صلاحياتهم في تفعيل الخطة خلال الأسبوع المستهدف، واستمرار الدراسة والانتظام حتى آخر يوم دراسي، مع متابعة تثبيت التأخر والغياب بشكل يومي في نظام نور، مؤكدا ضرورة استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته، ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية لتقويم تطبيق الخطط ومنسوبي المدرسة، والتنسيق مع لجنة التوجيه والإرشاد في تنفيذ الخطة وتقويمها، والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية، وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر، مع إشعار ولي الأمر بالدرجات المحسومة.