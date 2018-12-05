شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آسيويين يعيدون تدوير المراتب من النفايات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع عدد من الإدارت الخدمية المعنية، في حي القرينية جنوب المحافظة موقعاً عشوائياً عبارة عن حوش مخالف يُمارس الغش التجاري عبر تدوير الإسفنج والقطن المستعمل، وتغيير الأقمشة الخارجية ثم تغليفه بشعار ماركة شهيرة تمهيداً لبيعه في الأسواق.

وأوضح رئيس بلدية المليساء، المهندس أحمد الزهراني، أن الحملة المشتركة أسفرت عن مصادرة أربعة أجهزة كهربائية تستخدم لتدوير وتعبئة القطن المستعمل داخل المراتب والمخدات وتغليفها، ومصادرة 570 مرتبة ومخدة مستعملة جاهزة للتغليف والبيع، ومن ثم التحفُظ على مركبتي نقل تستخدمان لجمع ونقل القطن من أماكن المخلفات الملوثة، كما ألقت الجهة الأمنية المشاركة القبض على ثلاثة عمال مخالفين من جنسيتين آسيويتين، وحجزهم تمهيداً لترحيلهم.