شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس: دبلوم تأهيلي ومركز لقياس خدمة الحجاج والمعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) دبلوما تأهيليا يختص بمجال الحج والعمرة، ومركزاً لقياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين، وذلك في اجتماع اللجنة الإشرافية لمبادرة «جامعة المؤسس في خدمة ضيوف الرحمن» المشاركة في ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة ؟».

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مشاركات الجامعة خلال الأعوام الماضية في فعاليات الملتقى وآليات تنفيذ مبادرة الجامعة لهذا العام ضمن الإطار التكاملي للجهات الحكومية، ووفق موضوعها المحدد لهذا العام، وهو «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة» والذي يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

ويعني الدبلوم الذي تم استحداثه في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين بتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب توفير فرص تدريبية واكتساب الخبرات التنفيذية من خلال التخطيط وإدارة الفعاليات الكبرى، وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين وإدارة الحشود، فضلاً عن إدارة المخاطر وتقييم الفعاليات.