شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة «الاتصالات» تُخصص رقماً للإبلاغ عن رسائل الاحتيال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

خصصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقماً للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم 330330، داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة لعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة «SMS»، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.

وحثت الهيئة على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ «الإبلاغ عن رسائل الاحتيال»، بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.