شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إلكتروني لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وزارة الصحة، مبادرة التسجيل الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نظام تقني لتسجيل وتصنيف حالات الإعاقة على مستوى وزارة الصحة، التي كانت تصنف سابقاً باستخدام نماذج يدوية من قبل لجان تنسيق خدمات ذوي الإعاقة في المناطق والمحافظات، البالغ عددها 20 لجنة.

وتمكن المنصة الإلكترونية المعنيين في الوزارة من متابعة إجراءات التسجيل والتصنيف إلكترونياً وما ينتج عنها من صرف لبطاقات تخفيض أجور الإركاب وبطاقات التسهيلات المرورية، كما يمكن ربطها مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، من خلال أتمتة الإجراءات للحصول على سرعة في الإنجاز وتوحيد الإجراءات.

ويمتاز النظام بالعديد من المميزات أبرزها أنه يتم حالياً الربط مع تطبيق موعد وخدمة 937، لجعل الإجراءات أسهل وأسرع بالحصول على الخدمة من خلال موعد واحد فقط وعبر عيادة مخصصة لتقديم هذه الخدمة، إذ كانت في السابق تحتاج من المريض معدل 3 زيارات، وكذلك إتاحة معلومات دقيقة عن أسماء وبيانات المصنفين وإحصاءات إلكترونية دقيقة في ما يخص أعمار المستفيدين وأنواع الإعاقات وأماكن انتشارها، كما يساعد النظام على منع حصول المستفيد على أكثر من بطاقة من لجان مختلفة خلال الفترة نفسها.