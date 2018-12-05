شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن دعم المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رام الله) ثمَّن مجلس الوزراء الفلسطيني، الدعم الذي قدمته المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقيمة 50 مليون دولار، مشيداً بمواقف ثمَّن مجلس الوزراء الفلسطيني، الدعم الذي قدمته المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقيمة 50 مليون دولار، مشيداً بمواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله أمس (الثلاثاء)، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون عالياً هذه المواقف العربية الأصيلة من أشقائهم في السعودية، ومواصلتها دون انقطاع دعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة في جميع مراحل نضاله، وفي المحافل الدولية كافة، إضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمالي المتواصل لدعم صمود وثبات أهل فلسطين على أرضهم وفي عاصمتها القدس الشريف.



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