شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبعث رسالة لأمير الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، الكويت)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفوية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بنقل الرسالة لأمير دولة الكويت المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقبال الشيخ صباح الأحمد له في قصر بيان أمس (الثلاثاء).

وتتعلق الرسالة -وفقا لوكالتي (واس) و(كونا)- بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

من جهة ثانية، أجرى خادم الحرمين الشريفين أمس اتصالاً هاتفياً برئيس الولايات المتحدة السابق جورج دبليو بوش، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته له ولكافة أسرته والشعب الأمريكي الصديق في وفاة الرئيس السابق جورج بوش الأب.

وعبر الرئيس بوش الابن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته لهم.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لملك مملكة تايلند ماها فاجيرالونجكورن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك الونجكورن، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.