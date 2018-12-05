شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان.. العربي الوحيد في قائمة «التايم» لشخصية العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة شخصية العام لسنة 2018.

وحل محمد بن سلمان على رأس قائمة الشخصيات السياسية في الترشيحات المستمرة، إذ إنه يتقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والسيناتورة الجمهورية عن ولاية مين الأمريكية سوزان كولينز، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والديموقراطية الأمريكية الشهيرة نانسي بيلوسي، وآخرين.

وتقدم ولي العهد السعودي على العديد من رجال الأعمال المشاهير، من بينهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، ومؤسس ومدير شركة السيارات الكهربائية «تيسلا» إيلون تاسك، ومؤسس ومدير «فيسبوك» مارك زوكربيرغ. والأمير محمد بن سلمان هو الشخصية العربية الوحيدة التي اختارتها مجلة «تايم» ضمن أشهر قوائمها السنوية.

وينتظر أن تعلن المجلة النتائج وشخصية العام خلال شهر ديسمبر الجاري، كما هو التقليد المعروف لدى المجلة منذ عام 1927.