شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الاقتصادي» يستعرض قياس أداء الأجهزة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع له مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول الوضع الحالي لقياس أداء الأجهزة الحكومية للربع الثالث من العام الجاري، والذي تناول الوضع الحالي لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحليلاً لأداء الأجهزة العامة، ومدى رضا المستفيدين. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع له مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول الوضع الحالي لقياس أداء الأجهزة الحكومية للربع الثالث من العام الجاري، والذي تناول الوضع الحالي لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحليلاً لأداء الأجهزة العامة، ومدى رضا المستفيدين. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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