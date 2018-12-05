بالصور.. "الفيصل" يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار بمحافظة الليث

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ميدانياً على عددٍ من أحياء محافظة الليث التي تضررت جراء الأمطار وانهيار العقم الترابي لسد وادي الليث، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وأعضاء اللجنة التي وجه سموه بتشكيلها لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث، إضافة لإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في مختلف المجالات.

وتفصيلاً، فور وصول أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظة الليث، يرافقه أعضاء اللجنة المكونة من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة جدة وفرعا وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة، تجول في عددٍ من الأحياء المتضررة، كما التقى عدداً من أهالي هذه الأحياء، مستمعاً إلى مطالبهم وملاحظاتهم.

بعد ذلك، توجه الأمير خالد الفيصل إلى موقع سد وادي الليث، مستمعاً إلى شرح عن الخطوات المزمع تنفيذها لاستكمال السد بما يضمن عمله بكفاءة خلال الفترة المقبلة - بإذن الله -، ليتسع لقرابة 90 مليون متر مكعب من المياه.

كما توجه أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظة القنفذة، والتقى فيها عدداً من أهالي محافظات "القنفذة، والعرضيات، وأضم" مستمعاً إلى مطالبهم التنموية في شتى المجالات، بعدها ترأس "الفيصل" بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة، اجتماع المجلس المحلي للمحافظات الثلاث، مستعرضاً خلاله المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمبلغ قرابة مليار وأربعمائة مليون ريال.

عقب ذلك، زار أمير مكة معرض محافظة القنفذة الخاص بالمبادرات التي تنفذها القطاعات في المحافظة، بينما التقى سموه عدداً من أبناء المحافظة المتميزين والحائزين على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في عدد من المسابقات.

وحضر الأمير خالد الفيصل ورشة عمل رؤساء المراكز والبلديات وأعضاء المجالس المحلية التي يشارك فيها أكثر من 50 تهدف لتطوير عمل وأداء رؤساء المراكز.

من جهة أخرى، افتتح أمير منطقة مكة المكرمة حديقة الشلالات بمحافظة القنفذة التي تضم 84 جلسة بإطلالات بحرية وألعاب للأطفال، وشلالات طبيعية وصناعية ومواقع استثمارية وإضاءات متطورة.

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