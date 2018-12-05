شرطة جدة تضبط ٤ متهمين بالاعتداء على وافد وسلب محفظته

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/3/17هـ عن تعرض أحد الوافدين لاعتداء من أشخاص مجهولين، أثناء مروره بأحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، وسلب محفظته منه بالقوة والإكراه، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها - بتوفيق الله - عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر، والقبض عليهم، وإيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة بأنها وإذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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