"الخليج 365" ترصد تعثُّر مشروع كوبري "عمر قاضي" لمدة 3 سنوات.. والمواطنون: إلى متى؟

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انت الان تتابع "الخليج 365" ترصد تعثُّر مشروع كوبري "عمر قاضي" لمدة 3 سنوات.. والمواطنون: إلى متى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رصدت عدسة "الخليج 365" عصر أمس الثلاثاء تعثُّر مشروع كوبري طريق عمر قاضي بالشرائع، وذلك على الرغم من أهمية سرعة إنجاز المشروع الذي سيسهم في إنهاء الضغط المروري على كوبري الحجز، ويفك كثيرًا من اختناقات السير بأحياء الشرائع، خاصة لمن يرغب بسلوك طريق الملك فيصل باتجاه مكة المكرمة.
وتفصيلاً، قال المواطنون غازي العتيبي ومحمد الزهراني وعبدالله الحارثي: إن مشروع كوبري عمر قاضي الحيوي الذي يقع تقاطعه مع طريق السيل السريع في ضاحية الشرائع مضى على تعثره أكثر من ثلاث سنوات؛ إذ كان المفترض إنجازه عام 1437 هـ وفقًا للخطة المعدة له. ومرة نشاهد المقاول يعمل، وتارة لا نشاهده، ويسير فيه بوتيرة بطيئة.
وتساءل المواطنون عن أسباب تعثُّر المشروع الذي كلف الدولة عشرات الملايين.. مطالبين بالتحقيق مع المقاول في أسباب تعثره، ومشددين على ضرورة التسريع في إنجازه؛ إذ سيخفف الضغط المروري على كوبري حجز السيارات للراغبين في الذهاب إلى مكة المكرمة، ويساعد العابرين على حرية التنقل والدوران بانسيابية.
ومن جانبها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة - إشارة إلى استفسار "الخليج 365" - أنه تـم الانتهاء من ترحيل جميـع خطـوط الخدمـات المتعارضـة، وتم إنهاء (90 %) من أعمال المشروع، ويتبقى بعض الأعمال التكميلية من أعمال أرصفة وسفلتة وإنارة.. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال (3) أشهر بمشيئة الله تعالى.
"الخليج 365" ترصد تعثُّر مشروع كوبري "عمر قاضي" لمدة 3 سنوات.. والمواطنون: إلى متى؟هادي العصيمي الخليج 365 2018-12-05
رصدت عدسة "الخليج 365" عصر أمس الثلاثاء تعثُّر مشروع كوبري طريق عمر قاضي بالشرائع، وذلك على الرغم من أهمية سرعة إنجاز المشروع الذي سيسهم في إنهاء الضغط المروري على كوبري الحجز، ويفك كثيرًا من اختناقات السير بأحياء الشرائع، خاصة لمن يرغب بسلوك طريق الملك فيصل باتجاه مكة المكرمة.
وتفصيلاً، قال المواطنون غازي العتيبي ومحمد الزهراني وعبدالله الحارثي: إن مشروع كوبري عمر قاضي الحيوي الذي يقع تقاطعه مع طريق السيل السريع في ضاحية الشرائع مضى على تعثره أكثر من ثلاث سنوات؛ إذ كان المفترض إنجازه عام 1437 هـ وفقًا للخطة المعدة له. ومرة نشاهد المقاول يعمل، وتارة لا نشاهده، ويسير فيه بوتيرة بطيئة.
وتساءل المواطنون عن أسباب تعثُّر المشروع الذي كلف الدولة عشرات الملايين.. مطالبين بالتحقيق مع المقاول في أسباب تعثره، ومشددين على ضرورة التسريع في إنجازه؛ إذ سيخفف الضغط المروري على كوبري حجز السيارات للراغبين في الذهاب إلى مكة المكرمة، ويساعد العابرين على حرية التنقل والدوران بانسيابية.
ومن جانبها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة - إشارة إلى استفسار "الخليج 365" - أنه تـم الانتهاء من ترحيل جميـع خطـوط الخدمـات المتعارضـة، وتم إنهاء (90 %) من أعمال المشروع، ويتبقى بعض الأعمال التكميلية من أعمال أرصفة وسفلتة وإنارة.. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال (3) أشهر بمشيئة الله تعالى.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
01:55 AM
"أمانة مكة" أكدت انتهاء 90 % من الأعمال.. وتبقى على إنجازه الكلي 3 أشهر
رصدت عدسة "الخليج 365" عصر أمس الثلاثاء تعثُّر مشروع كوبري طريق عمر قاضي بالشرائع، وذلك على الرغم من أهمية سرعة إنجاز المشروع الذي سيسهم في إنهاء الضغط المروري على كوبري الحجز، ويفك كثيرًا من اختناقات السير بأحياء الشرائع، خاصة لمن يرغب بسلوك طريق الملك فيصل باتجاه مكة المكرمة.
وتفصيلاً، قال المواطنون غازي العتيبي ومحمد الزهراني وعبدالله الحارثي: إن مشروع كوبري عمر قاضي الحيوي الذي يقع تقاطعه مع طريق السيل السريع في ضاحية الشرائع مضى على تعثره أكثر من ثلاث سنوات؛ إذ كان المفترض إنجازه عام 1437 هـ وفقًا للخطة المعدة له. ومرة نشاهد المقاول يعمل، وتارة لا نشاهده، ويسير فيه بوتيرة بطيئة.
وتساءل المواطنون عن أسباب تعثُّر المشروع الذي كلف الدولة عشرات الملايين.. مطالبين بالتحقيق مع المقاول في أسباب تعثره، ومشددين على ضرورة التسريع في إنجازه؛ إذ سيخفف الضغط المروري على كوبري حجز السيارات للراغبين في الذهاب إلى مكة المكرمة، ويساعد العابرين على حرية التنقل والدوران بانسيابية.
ومن جانبها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة - إشارة إلى استفسار "الخليج 365" - أنه تـم الانتهاء من ترحيل جميـع خطـوط الخدمـات المتعارضـة، وتم إنهاء (90 %) من أعمال المشروع، ويتبقى بعض الأعمال التكميلية من أعمال أرصفة وسفلتة وإنارة.. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال (3) أشهر بمشيئة الله تعالى.
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المصدر : الخليج 365
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