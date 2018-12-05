"الغامدي" عقب صدور ترقيته للمرتبة "14": حافز لبذل مزيد من الجهد

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعيد بن خلف الغامدي الموظف بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء.

وقال سعيد بن خلف إن هذه الترقية تعد حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن.

كما شكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على دعمه اللامحدود لكل منسوبي الوزارة وكذلك لكل زملائه بفرع الوزارة بالمنطقة على ما يقدمونه من جهد وعطاء والعمل، بروح الفريق الواحد، لهدف خدمة المستفيدين من خدمات الوزارة.