مكة .. مضاربة دامية بين وافدين تنتهي بـ 4 طعنات والجهات الأمنية تقبض على الجاني

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شهد حي الراشدية بمكة المكرمة صباح أمس، مضاربة دامية بين وافدين، كلاهما يمني الجنسية، أُدخل أحدهما على إثرها المستشفى بسبب تلقيه أربع طعنات، فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، بعد أن تم تطويقه من قِبل عددٍ من المواطنين الذين أسهموا في عدم فراره من موقع الحادثة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، أن يمنيًا في الثلاثينات من عمره سدد عدة طعنات لشخص من الجنسية نفسها في العقد الرابع من عمره إثر خلاف نشب بينهما، تطور إلى عِراك بالقرب من أحد المحال التجارية، بحي الراشدية بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات، فإن عددًا من المواطنين، تمكنوا من فض العراك، وتحفظوا على الجاني لحين وصول الجهات الأمنية، وتم القبض على الجاني فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى عن طريق الهلال الأحمر، لتلقي العلاج.
وتحفظت شرطة الشرائع على الجاني، تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة فيما لا يزال مركز الشرطة يحقق في القضية بحكم الاختصاص.
مكة .. مضاربة دامية بين وافدين تنتهي بـ 4 طعنات والجهات الأمنية تقبض على الجانيهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-05
شهد حي الراشدية بمكة المكرمة صباح أمس، مضاربة دامية بين وافدين، كلاهما يمني الجنسية، أُدخل أحدهما على إثرها المستشفى بسبب تلقيه أربع طعنات، فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، بعد أن تم تطويقه من قِبل عددٍ من المواطنين الذين أسهموا في عدم فراره من موقع الحادثة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، أن يمنيًا في الثلاثينات من عمره سدد عدة طعنات لشخص من الجنسية نفسها في العقد الرابع من عمره إثر خلاف نشب بينهما، تطور إلى عِراك بالقرب من أحد المحال التجارية، بحي الراشدية بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات، فإن عددًا من المواطنين، تمكنوا من فض العراك، وتحفظوا على الجاني لحين وصول الجهات الأمنية، وتم القبض على الجاني فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى عن طريق الهلال الأحمر، لتلقي العلاج.
وتحفظت شرطة الشرائع على الجاني، تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة فيما لا يزال مركز الشرطة يحقق في القضية بحكم الاختصاص.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
12:53 AM
تطويقه من قِبل عددٍ من المواطنين الذين أسهموا في عدم فراره من الموقع
شهد حي الراشدية بمكة المكرمة صباح أمس، مضاربة دامية بين وافدين، كلاهما يمني الجنسية، أُدخل أحدهما على إثرها المستشفى بسبب تلقيه أربع طعنات، فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، بعد أن تم تطويقه من قِبل عددٍ من المواطنين الذين أسهموا في عدم فراره من موقع الحادثة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، أن يمنيًا في الثلاثينات من عمره سدد عدة طعنات لشخص من الجنسية نفسها في العقد الرابع من عمره إثر خلاف نشب بينهما، تطور إلى عِراك بالقرب من أحد المحال التجارية، بحي الراشدية بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات، فإن عددًا من المواطنين، تمكنوا من فض العراك، وتحفظوا على الجاني لحين وصول الجهات الأمنية، وتم القبض على الجاني فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى عن طريق الهلال الأحمر، لتلقي العلاج.
وتحفظت شرطة الشرائع على الجاني، تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة فيما لا يزال مركز الشرطة يحقق في القضية بحكم الاختصاص.
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المصدر : الخليج 365
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