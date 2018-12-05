ادعاء "الصحة" لم يثبت بعد.. إيقاف بطل مقطع "لو عنده واسطة" بسبب دين 123 ألفًا

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر: قضية "الصحة" خرج منها بكفالة فوقع أمر قبض آخر

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن بطل مقطع "لو عنده واسطة نقلتموه" تم الإفراج عنه بالكفالة أمس في قضية المقطع التي سُجلت ضده؛ إذ لم تثبت التهم التي وجهتها الجهة المدعية حتى الآن، ولم يظهر قيامه بالتصوير في المقطع المتداول، وإنما تم تصويره من قِبل آخرين وهو يشكو من جراء عدم نقل مريضه.

وتفصيلاً، أكدت المصادر أن المواطن استمر توقيفه حاليًا ليس على ذمة القضية، إنما على قضية حقوق مالية خاصة بأمر من محكمة محافظة بيش، وليس في القضية النابعة من شكوى له رصدها أشخاص موجودون في المستشفى عبر فيديو، لقي تداولاً واسعًا، وردًّا من الصحة.

وأكد "غ.ع"، أحد أفراد أسرته، أن الموقوف مدين بمبلغ 123 ألف ريال، ويعول أسرته من الضمان الاجتماعي، وليس له من أبنائه موظفون. مشيرًا إلى أن دعوى صحة جازان -ممثلة في مستشفى بيش- لم تثبت؛ وأُطلق بالكفالة، ولكن الديون أعادته للتوقيف.

وردت صحة جازان عبر بيان صحفي على ما ورد في مقطع فيديو لمواطن، تم تصويره في مستشفى بيش وهو غاضب من عدم نقل مريض له، وأظهره الفيديو وهو يتحدث قائلاً إن مريضه لو كان قريب مسؤول أو لديه واسطة لكان قد تم نقله فورًا. في إشارة إلى عدم إحالة المريض إلى مستشفى متقدم.

وتفصيلاً: قالت الصحة في البيان: بخصوص مقطع الفيديو الذي تم تداوله، ويشير إلى أحد المرضى الذين تم استقبالهم بمستشفى بيش العام يوم الجمـــعة 22 / 3 / 1440هـ في تمــام السـاعة 7:25 صباحًا، ويعاني ضعفًا مزمنًا بعضلة القلب cardiomyopathy ، ويعتمد على المدرات البولية التي توقف عن تناولها في الفترة الأخيرة دون الرجوع للطبيب المختص، ويعاني مرض السكري، ويستخدم الإنسولين، ويشتكي من ورم في الجزء السفلي من الجسم، وصعوبة في التنفس.. فقد تم إجراء الكشف الطبي عليه من قِبل الطبيب في تمام الساعة الـ7:33 صباحًا، وتم إعطاؤه الأدوية اللازمة، وبدأت حالته بالتحسن. ونظرًا لمطالبة ذوي المريض بنقل الحالة مباشرة بالإسعاف دون إجراء التنسيق الطبي إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر فقد تم إيضاح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم تنويم الحالة في تمام الساعة الـ10 صباحًا، والبدء بإجراءات التحويل عبر نظام "إحالتي" الإلكتروني وفق المتبع. وقد رفض ذوو المريض استكمال إجراءات التحويل.

وتابعت: طلب ذوو المريض إخراجه من المستشفى يوم السبت 23 / 3 / 1440هـ على مسؤوليتهم، وقاموا بتعبئة النماذج الخاصة بذلك. علمًا بأن الصحة خصصت الرقم 937 لاستقبال شكاوى المرضى وملاحظاتهم للتعامل معها بمهنية بأسرع وقت ممكن.

وتؤكد الصحة في جازان اهتمامها بتقديم الخدمات الصحية اللازمة لجميع المرضى، وحرصها على معالجة أية ملاحظات أو تقصير يردها عبر القنوات الرسمية.. متمنين الصحة والسلامة للجميع.