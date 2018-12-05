"الأرصاد" تنبه 8 مناطق بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب

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انت الان تتابع "الأرصاد" تنبه 8 مناطق بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف الشرقية والحدود الشمالية).
وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتصل الرؤية إلى أقل من 1 كلم. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وفي منطقة الباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
"الأرصاد" تنبه 8 مناطق بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف الشرقية والحدود الشمالية).
وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتصل الرؤية إلى أقل من 1 كلم. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وفي منطقة الباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
12:52 AM
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
02:17 AM
تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف الشرقية والحدود الشمالية).
وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتصل الرؤية إلى أقل من 1 كلم. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وفي منطقة الباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
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المصدر : الخليج 365
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