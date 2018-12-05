شاهد.. كيف أصبح القطريون يتزاحمون أمام أبواب البنوك للاكتتاب

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نشر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره بدولة قطر لمجموعة كبيرة لمواطنين قطريين وهم يتزاحمون ويندفعون للدخول للبنك للاكتتاب ضمن إحدى الشركات، فيما وصف المغردون المقطع المتداول بالحالة الاقتصادية السيئة التي وصل إليها المواطن القطري الذي جعلته يندفع ويتزاحم بحثًا عن استثمار يعود له بالنفع، بعد أن فقد الثقة في حكومته التي تهدر أموال الشعب على المنظمات الإرهابية لنشر الفوضى بالمنطقة.
وأوضح محللون اقتصاديون أن اقتصاد قطر هو الأسوأ على مدار ربع قرن، وأن الريال القطري هو أسوأ العملات أداءً في العالم، وأن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرًا من المقاطعة العربية؛ ما سبَّب نزوحًا كبيرًا للأموال والودائع.
وأكدوا أن "تدهور اقتصاد قطر دفع بنوكًا عالمية إلى العزوف عن التعامل مع البنك المركزي القطري"، حيث إن الاقتصاد القطري يعيش حالة من الصمت الاقتصادي الذي سيؤثر في المستوى القريب على السلوكيات الاقتصادية لمواطنيه من حيث التفاعل الحقيقي في الناتج الإجمالي المحلي نتيجة للسياسات الاقتصادية والسياسية التي يتبعها النظام الحاكم.
شاهد.. كيف أصبح القطريون يتزاحمون أمام أبواب البنوك للاكتتابحامد العلي الخليج 365 2018-12-05
نشر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره بدولة قطر لمجموعة كبيرة لمواطنين قطريين وهم يتزاحمون ويندفعون للدخول للبنك للاكتتاب ضمن إحدى الشركات، فيما وصف المغردون المقطع المتداول بالحالة الاقتصادية السيئة التي وصل إليها المواطن القطري الذي جعلته يندفع ويتزاحم بحثًا عن استثمار يعود له بالنفع، بعد أن فقد الثقة في حكومته التي تهدر أموال الشعب على المنظمات الإرهابية لنشر الفوضى بالمنطقة.
وأوضح محللون اقتصاديون أن اقتصاد قطر هو الأسوأ على مدار ربع قرن، وأن الريال القطري هو أسوأ العملات أداءً في العالم، وأن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرًا من المقاطعة العربية؛ ما سبَّب نزوحًا كبيرًا للأموال والودائع.
وأكدوا أن "تدهور اقتصاد قطر دفع بنوكًا عالمية إلى العزوف عن التعامل مع البنك المركزي القطري"، حيث إن الاقتصاد القطري يعيش حالة من الصمت الاقتصادي الذي سيؤثر في المستوى القريب على السلوكيات الاقتصادية لمواطنيه من حيث التفاعل الحقيقي في الناتج الإجمالي المحلي نتيجة للسياسات الاقتصادية والسياسية التي يتبعها النظام الحاكم.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
01:57 AM
بعد أن أهدر نظام الحمدين أموال الشعب على التنظيمات الإرهابية
نشر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره بدولة قطر لمجموعة كبيرة لمواطنين قطريين وهم يتزاحمون ويندفعون للدخول للبنك للاكتتاب ضمن إحدى الشركات، فيما وصف المغردون المقطع المتداول بالحالة الاقتصادية السيئة التي وصل إليها المواطن القطري الذي جعلته يندفع ويتزاحم بحثًا عن استثمار يعود له بالنفع، بعد أن فقد الثقة في حكومته التي تهدر أموال الشعب على المنظمات الإرهابية لنشر الفوضى بالمنطقة.
وأوضح محللون اقتصاديون أن اقتصاد قطر هو الأسوأ على مدار ربع قرن، وأن الريال القطري هو أسوأ العملات أداءً في العالم، وأن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرًا من المقاطعة العربية؛ ما سبَّب نزوحًا كبيرًا للأموال والودائع.
وأكدوا أن "تدهور اقتصاد قطر دفع بنوكًا عالمية إلى العزوف عن التعامل مع البنك المركزي القطري"، حيث إن الاقتصاد القطري يعيش حالة من الصمت الاقتصادي الذي سيؤثر في المستوى القريب على السلوكيات الاقتصادية لمواطنيه من حيث التفاعل الحقيقي في الناتج الإجمالي المحلي نتيجة للسياسات الاقتصادية والسياسية التي يتبعها النظام الحاكم.
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المصدر : الخليج 365
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