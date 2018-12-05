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انت الان تتابع "الأهلي" يعلن معاقبة مهند عسيري بتطبيق اللوائح الداخلية للنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت إدارة نادي الأهلي، تطبيقها اللوائح الداخلية على اللاعب مهند عسيري إثر تصريحه الذي أدلى به عقب نهاية مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتفصيلاً، قال بيان أصدرته إدارة النادي "يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد لجماهير النادي العزيزة أنه يسعى دائمًا إلى توفير البيئة المناسبة لكل فرق النادي وألعابه المختلفة لتحقيق تطلعات محبي الأهلي، وهو ما يستلزم وضع قوانين تضمن تحقيق العدالة الكاملة والحفاظ على استقرار الفرق وتهيئتها بالشكل الأمثل للنجاح".
وأكدت إدارة النادي أنها طبقت اللوائح الداخلية على لاعب فريق كرة القدم الأول مهند عسيري وتم التعامل مع التجاوز والغياب الذي حدث من اللاعب وفق ما تقتضيه الحالة التي انتهت بعودته إلى التدريبات الجماعية أخيرًا، مشيرة إلى رفضها التام للظهور الفضائي الأخير للاعب مهند عسيري وما حواه من مغالطات سيتم التعامل معها داخليًا وفق الأنظمة المعمول بها في النادي.
وكان اللاعب خرج بتصريحات نارية بعد مباراة فريقه قال فيها إنه لم يخطئ بحق مدير الكرة بالنادي كون النقاش كان يصب في مصلحة النادي على إثره عوقبت بعد خوض التدريبات لمدة أسبوع لتتحول بعدها إلى شهر كامل.
وتابع أنه لم يعتذر لأحد في النادي على اعتبار أنه لم يخطئ بحق أي شخص وعلى ذلك لم تعاقبني إدارة النادي بخصم من مستحقاتي.
وأضاف أنه يتحدى أي شخص من إدارة النادي يقول إنه تم معاقبة مهند بخصم من مستحقاته إنما اقتصر الأمر على حرماني من ممارسة الكرة مع الفريق.
وفي ختام حديثه أكد رغبته في الاستمرار مع الفريق إذا رغبت إدارة الأهلي في ذلك.
"الأهلي" يعلن معاقبة مهند عسيري بتطبيق اللوائح الداخلية للناديمحمود الحمد الخليج 365 2018-12-05
أعلنت إدارة نادي الأهلي، تطبيقها اللوائح الداخلية على اللاعب مهند عسيري إثر تصريحه الذي أدلى به عقب نهاية مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتفصيلاً، قال بيان أصدرته إدارة النادي "يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد لجماهير النادي العزيزة أنه يسعى دائمًا إلى توفير البيئة المناسبة لكل فرق النادي وألعابه المختلفة لتحقيق تطلعات محبي الأهلي، وهو ما يستلزم وضع قوانين تضمن تحقيق العدالة الكاملة والحفاظ على استقرار الفرق وتهيئتها بالشكل الأمثل للنجاح".
وأكدت إدارة النادي أنها طبقت اللوائح الداخلية على لاعب فريق كرة القدم الأول مهند عسيري وتم التعامل مع التجاوز والغياب الذي حدث من اللاعب وفق ما تقتضيه الحالة التي انتهت بعودته إلى التدريبات الجماعية أخيرًا، مشيرة إلى رفضها التام للظهور الفضائي الأخير للاعب مهند عسيري وما حواه من مغالطات سيتم التعامل معها داخليًا وفق الأنظمة المعمول بها في النادي.
وكان اللاعب خرج بتصريحات نارية بعد مباراة فريقه قال فيها إنه لم يخطئ بحق مدير الكرة بالنادي كون النقاش كان يصب في مصلحة النادي على إثره عوقبت بعد خوض التدريبات لمدة أسبوع لتتحول بعدها إلى شهر كامل.
وتابع أنه لم يعتذر لأحد في النادي على اعتبار أنه لم يخطئ بحق أي شخص وعلى ذلك لم تعاقبني إدارة النادي بخصم من مستحقاتي.
وأضاف أنه يتحدى أي شخص من إدارة النادي يقول إنه تم معاقبة مهند بخصم من مستحقاته إنما اقتصر الأمر على حرماني من ممارسة الكرة مع الفريق.
وفي ختام حديثه أكد رغبته في الاستمرار مع الفريق إذا رغبت إدارة الأهلي في ذلك.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
02:03 AM
بعد تصريحه عقب مباراة وفاق سطيف في الدور الـ16 لكأس زايد
أعلنت إدارة نادي الأهلي، تطبيقها اللوائح الداخلية على اللاعب مهند عسيري إثر تصريحه الذي أدلى به عقب نهاية مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتفصيلاً، قال بيان أصدرته إدارة النادي "يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد لجماهير النادي العزيزة أنه يسعى دائمًا إلى توفير البيئة المناسبة لكل فرق النادي وألعابه المختلفة لتحقيق تطلعات محبي الأهلي، وهو ما يستلزم وضع قوانين تضمن تحقيق العدالة الكاملة والحفاظ على استقرار الفرق وتهيئتها بالشكل الأمثل للنجاح".
وأكدت إدارة النادي أنها طبقت اللوائح الداخلية على لاعب فريق كرة القدم الأول مهند عسيري وتم التعامل مع التجاوز والغياب الذي حدث من اللاعب وفق ما تقتضيه الحالة التي انتهت بعودته إلى التدريبات الجماعية أخيرًا، مشيرة إلى رفضها التام للظهور الفضائي الأخير للاعب مهند عسيري وما حواه من مغالطات سيتم التعامل معها داخليًا وفق الأنظمة المعمول بها في النادي.
وكان اللاعب خرج بتصريحات نارية بعد مباراة فريقه قال فيها إنه لم يخطئ بحق مدير الكرة بالنادي كون النقاش كان يصب في مصلحة النادي على إثره عوقبت بعد خوض التدريبات لمدة أسبوع لتتحول بعدها إلى شهر كامل.
وتابع أنه لم يعتذر لأحد في النادي على اعتبار أنه لم يخطئ بحق أي شخص وعلى ذلك لم تعاقبني إدارة النادي بخصم من مستحقاتي.
وأضاف أنه يتحدى أي شخص من إدارة النادي يقول إنه تم معاقبة مهند بخصم من مستحقاته إنما اقتصر الأمر على حرماني من ممارسة الكرة مع الفريق.
وفي ختام حديثه أكد رغبته في الاستمرار مع الفريق إذا رغبت إدارة الأهلي في ذلك.
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المصدر : الخليج 365
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