السعودية | أمطار غزيرة على الجوف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الجوف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:31 صباحًا, 5 ديسمبر 2018 م المناطق - الرياض هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة الجوف مصحوبة بزخات من البرد ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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